ÖFB-Duo verdrängt mit Sieg Bayern auf Rang Sieben

Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena erzielte Lucas Alario (15., 81.) beide Treffer für die Gastgeber, Benito Raman (82.) traf für die Gäste. Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger spielten in der Bayer-Elf durch, bei Schalke war Guido Burgstaller bis zur 70. Minute in der Partie. Die Schalker fielen nach zuvor sechs Pflichtspielen ohne Niederlage auf Rang vier zurück, Leverkusen ist Sechster.