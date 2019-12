Spurensuche: Wer ist die „schoafe Russin“?

Spuren führen in in dunkle Welt der Polizei-Spitzel

Doch was weiß die „SOKO Ibiza“ über die „schoafe Russin“, wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf dem Film seinen anderen blauen Partygästen zuraunte? Seit Mitte September haben die Ermittler zumindest ein Gesicht zum bisherigen Phantom. Den echten Namen kennt man freilich noch nicht. Spuren führen in die dunkle Welt der Polizei-Spitzel ...