Mit Kette, Korb und dem langen Lecker

Jedes Kind spürt die Ehrfurcht vor dem freundlichen Bischof, der neben mahnenden Worten auch lobende kennt, und die Furcht vor dem Krampus, in dessen Gesicht man nicht lesen kann und der Fehlverhalten mit der Rute strafen will. Doch wer genau soll der Krampus sein? Und wer die Percht? Begriffe, die für viele verwirrend sind. Roland Bäck, der Leiter der Abteilung Vermittlung im Landesmuseum für Kärnten, hat sich in „Nikolo und Krampus – ein ungleiches Gespann“ im Rudolfinum 2015 mit der Aufklärung befasst: Als Begleiter des heiligen Nikolaus, dessen Gedenktag der 6. Dezember ist, tritt seit dem 17. Jahrhundert der Krampus auf. „Sein Name leitet sich von Krampe, im Sinne von Kralle ab. Auch die ganze Figur wird volkstümlich oft Krampe genannt. In Oberkärnten ist er als Bartl oder Spitzbartl bekannt, weil früher zur Maskierung oft Baumbart verwendet wurde. In Osttirol wird der Krampus Klaubauf genannt, weil er unartige Kinder aufklaubt und in den Korb steckt“, erklärt Bäck.