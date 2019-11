Erneut bemalte Holzsärge nahe Luxor entdeckt

In der südägyptischen Stadt Luxor haben Forscher drei rund 3500 Jahre erneut alte Holzsärge entdeckt. Sie seien in gutem Zustand und hätten farbige Inschriften sowie Hieroglyphen auf der Außenseite, teilte das ägyptische Antikenministerium am Mittwoch mit. Sie stammen demnach aus der 18. Dynastie (1550 bis 1292 vor Christus) des Alten Ägyptens.