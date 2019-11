1421 Hilfen fehlen für behinderte Menschen in OÖ

Mahrs Fazit aus Gerstorfers Anfragebeantwortung: „Ende 2018 fehlte es in Oberösterreich an 1421 Angeboten der Betreuung und Hilfe. Sehr dringend notwendig wäre die Hilfe sogar in 376 Fällen gewesen. Das zeigt eindeutig, dass in diesem Bereich ein signifikanter Aufholbedarf besteht, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann“, so der Politiker. Im Detail geht es hier um die mobilen Unterstützungsangebote nach dem oö. Chancengleichheitsgesetz, wobei der Bedarf bei der Mobilen Betreuung und Pflege am höchsten ist. Es fehlt aber auch bei Persönlicher Assistenz und Frühförderungen.