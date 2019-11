Bulls planen auch süße Heimreise aus Ungarn

„Im Bus war es in der Saison bei den Heimreisen bisher gemütlich, sehr entspannt“, erinnert sich Dominique Heinrich. Kein Wunder: Die Eisbullen fuhren neunmal (davon siebenmal nach regulärer Spielzeit) als Sieger nach Hause, hatten was zu feiern. Und in der Nacht auf Samstag auf den 515 Kilometern zurück aus Ungarn? „Die Serie kann ruhig weiter gehen, sonst werden das lange sieben Stunden“, räumte Tom Raffl beim gestrigen Abschlusstraining ein. Nach dem ein Essen und danach die Abfahrt Richtung Ungarn wartete.