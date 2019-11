Der größte Krampuslauf Österreichs in Klagenfurt

Am Samstag, 23. November, ist es ab 19 Uhr also so weit. Die gruselige Veranstaltung ist übrigens deshalb so früh angesetzt, damit die Gruppen am richtigen Krampustag (5. Dezember) in den eigenen Gemeinden Unfug treiben können. Für alle, die den größten Krampusumzug Österreichs lieber von der Couch aus mitverfolgen wollen, gibt‘s so wie jedes Jahr auch heuer den „Kärntner Krone“-Livestream. Weitere Termine für Krampusläufe in Kärnten gibt‘s hier.