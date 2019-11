Joggerin überfallen: Täter ist Schuh-Fetischist

Durch Fingerabdrücke entlarvt

Der Syrer hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil er am 12. November am Treppelweg beim Pleschinger See einer Joggerin aufgelauert haben soll. Er soll versucht haben, ihr von hinten einen schwarzen Müllsack über den Kopf zu stülpen, dann habe er sich auf sie gekniet und versucht, die Frau an Schultern und Oberarmen festzuhalten. Die 38-Jährige konnte durch heftige Gegenwehr den Angreifer in die Flucht schlagen. Der mutmaßliche Täter wurde aufgrund seiner Fingerabdrücke, die sich am Müllsack befanden, ausgeforscht.