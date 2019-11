Noch einmal bangen vor den letzten Niederschlägen

Murenabgänge, Häuser evakuiert, Orte menschenleer

Und auch im Lauf des Tages und in den Nachtstunden mussten Menschen vor drohenden Hangrutschungen in Sicherheit gebracht und Häuser evakuiert werden - so etwa in Döslach bei Lienz, als eine abgehende Mure eine Steinschlagsicherung, die Gemeindestraße sowie zwei darunterliegende Wohnhäuser samt einer Holzhütte beschädigte. Ein Wohnhaus musste evakuiert werden. Menschenleer sind allerdings auch zahlreiche Orte, wie etwa Gaimberg oder Hinterrauth in der Gemeinde Feld am See. Auch in der Tiroler Gemeinde Natters kam es zu Evakuierungen, als sich ein vom Wasser durchweichter Hang am Montagnachmittag in Bewegung zu setzen begann. So mussten eine 92-jährige Frau und ihre Pflegerin in Sicherheit gebracht werden.