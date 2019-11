Adria-Stürme: „Klimawandel spielt größere Rolle“

In unserer Wetterküche brodelt es gewaltig: Weil die Temperatur des Mittelmeeres steigt (plus 1,5 Grad seit 1990), verdunstet mehr Wasser - eine gewaltige Energiequelle für Tiefdruckgebiete, die uns enorme Regenmengen und damit Fluten, Muren und Co. beschert. Das ist der Fluch jahrzehntelanger Umweltsünden (Klimagase) und Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet.