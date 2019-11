Tickets für die ÖFB-Spiele gibt’s ab 4. Dezember

Für mögliche Spiele in St. Petersburg wird eine Fan-ID benötigt, diese ersetzt wie bei der WM 2018 in Russland ein Visum. Für Partien in Baku ist ein Visum erforderlich. Die ÖFB-Spielorte und möglicherweise alle Gruppengegner stehen nach der EM-Auslosung am 30. November in Bukarest fest.