Spurs geben erneut Führung im Finish aus der Hand

Die Niederlagen-Serie der San Antonio Spurs in der NBA hat am Samstag eine Fortsetzung gefunden! Die Texaner mussten mit 116:121 gegen die Portland Trail Blazers zum fünften Mal in Folge als Verlierer vom Parkett. Jakob Pöltl erzielte zum dritten Mal im Spieljahr neun Punkte. Zudem holte der Center neun Rebounds. Er war 18:04 Minuten im Einsatz.