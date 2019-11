Hälfte der getesteten Toastschinken fiel durch

Keine Salmonellen

Am letzten Tag der Mindesthaltbarkeit fielen bei der Untersuchung auf Verderbnis anzeigende Keime vier Produkte durch. Bei einem Schinken lehnten die testenden Experten außerdem sogar die Verkostung ab. „Der Geruch war stark abweichend und sauer“, heißt es in dem Gutachten. Das Ergebnis ist nicht erfreulich, trotzdem gehört betont, dass in keiner Probe krankheitserregende Listerien oder Salmonellen nachgewiesen werden konnten. Das detaillierte Ergebnis gibt’s unter www.ooe.konsumentenschutz.at.