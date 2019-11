Hängepartie um deutsche Games-Förderung beendet

„Games-Branche steht in den Startlöchern“

Parallel zur großvolumigen Förderung soll laut dem deutschen Verkehrsministerium auch die im April 2019 gestartete Pilotförderung vorangebracht werden. Mit rund 380 Projektvorschlägen sei diese „auf eine überwältigende Resonanz“ gestoßen. Sie solle vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen der Branche wichtige Impulse geben. Jetzt brauche es „die schnelle EU-Notifizierung der Förderrichtlinie, damit die vielen neuen Projekte in Deutschland realisiert werden können“ sagte Falk. „Als Games-Branche stehen wir in den Startlöchern.“