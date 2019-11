Treppelweg ist „Sextäter-Dorado“

Der Treppelweg beim Pleschinger See in Linz-Urfahr ist ein Dorado für Sextäter. In den vergangenen beiden Jahren sind mehr als ein halbes Dutzend Mal Exhibitionisten angezeigt worden und jetzt wollte ein junger Mann – vermutlich ein Afghane – eine Joggerin vergewaltigen. Er dürfte keiner der Exhibitionisten sein.