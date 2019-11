Aich/Dob verpasst CL-Aufstieg im „Golden Set“

Volleyball-Meister SK Aich/Dob hat den Aufstieg in die 3. Runde der Champions League verpasst. Die Kärntner gewannen ihr Zweitrunden-Rückspiel gegen Mladost Zagreb am Mittwoch in Klagenfurt zwar mit 3:1 (-26,18,26,23), mussten sich den Kroaten im „Golden Set“ aber mit 9:15 geschlagen geben. Das Hinspiel in Zagreb hatten die Bleiburger vergangene Woche mit 1:3 verloren.