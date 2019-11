Thiem gewinnt Nervenschlacht gegen Djokovic

Doch die Spieler mussten in ein zweites Tiebreak. In diesem ging Djokovic u.a. nach einem Doppelfehler Thiems rasch mit 3:0 bzw. 4:1 in Führung, in der Folge steigerte sich Thiem aber erneut und machte fünf Punkte en suite zum 6:4. Mit dem zweiten Matchball schaffte der zweifache French-Open-Finalist einen seiner bisher wichtigsten Siege überhaupt.