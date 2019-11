Migration nun im Zentrum des britischen Wahlkampfs

Kommen Tories nun aus der Defensive?

Die aufflammende Migrationsfrage gibt den regierenden Tories die Chance, in Sachen Brexit aus der inhaltlichen Defensive zu kommen. Johnson und seine Vorgängerin Theresa May hatten sich nämlich in den vergangenen Monaten vor allem mit den Schattenseiten des EU-Austritts auseinandersetzen müssen - von Megastaus an den Grenzen bis zu leeren Supermarktregalen. Johnsons Versuch, einen Regierungsbericht zu den verheerenden Auswirkungen auf die Konjunkturentwicklung unter Verschluss zu halten, schlug fehl.