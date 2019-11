Overtime-Thriller! 49ers verlieren weiße Weste

Die San Francisco 49ers haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL nach acht Siegen ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Kalifornier unterlagen am Montag (Ortszeit) gegen Divisions-Rivale Seattle Seahawks knapp mit 24:27 (10:7, 24:24) nach Verlängerung. Die 49ers waren das letzte ungeschlagene Team in der NFL.