Tischtennis-Legende Liu Jia auf Abschiedstournee

Die 37-jährige Linzerin muss in der TipsArena am Mittwoch mit Amelie Solja im Doppel in die Qualifikation, am Donnerstag startet sie als Gesetzte mit einer Wild Card im Einzel in den Hauptbewerb. Sofia Polcanova ist als Nummer zwölf gesetzt. Im Mixed-Doppel mit Stefan Fegerl und im Damen-Doppel mit Bernadette Szocs (ROM) ist die 25-Jährige jeweils auf Platz acht gesetzt.