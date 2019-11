Mercedes und Hamilton feiern: „Unglaublich!“

In Million Jahren nicht erträumt

„Ich hätte mir in einer Million Jahren nicht erträumen können, einmal sechs Titel zu gewinnen. Ich wollte schon als Kind immer erreichen, was Ayrton Senna geschafft hat. Und jetzt haben wir doppelt so viel gewonnen - das ist einfach unfassbar“, strahlte der Superstar, der seinen Triumph Niki Lauda widmete, und betonte: „Diese unglaubliche Reise mit diesem fantastischen Team ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch viele Rennen, viele WM-Titel zu gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können.“ Das Schlusswort gehörte Vize-Weltmeister Valtteri Bottas: „Gratulation an Lewis, aber nächste Saison wird es nicht mehr so einfach für ihn.“