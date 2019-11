Trainer Conte kritisiert Inters Transferpolitik

Inter liegt in der Serie A nur einen Zähler hinter Serienmeister Juventus Turin. Das 2:3 bei Borussia Dortmund in der Champions League verschaffte den Mailändern diese Woche dennoch Negativschlagzeilen. Eine gar nicht so versteckt geäußerte Kritik von Trainer Antonio Conte an den Transferpolitik im Sommer sorgte für Aufsehen. Am Wochenende soll gegen Hellas Verona ein Sieg her.