„Garfield Kart Furious Racing“: Der Kater gibt Gas

Garfield feiert sein Comeback: Seit Freitag können sich Fans des faulen Katers in Microids Fun-Racer „Garfield Kart Furious Racing“ auf PS4, Xbox One, Switch und PC (via Steam) mit der berühmten Comic-Katze und ihren Freunden in rasante Rennen stürzen - und zwar sowohl on- als auch offline via Splitscreen. Wir zeigen den offiziellen Launch-Trailer.