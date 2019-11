Mario Matt: Goldene Tipps für Bruder Michi

Und Mario ist nach wie vor voll im Ski-Geschehen. Steht Bruder Michi, der in zwei Wochen in Levi in die Slalom-Saison startet, nicht nur mit Tipps, sondern vor allem beim Materialtesten und -tüfteln zur Seite! „Weil ich weiß, wie wichtig dieser Faktor ist. Und weil ich weiß, dass Michael noch viel mehr zeigen kann.“ Mario hat auch Tipps für die frischen Ski-Pensionisten Marcel Hirscher, Felix Neureuther & Co.: „Man braucht eine schöne Aufgabe, dann ist es halb so schlimm.“