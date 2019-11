Radarkasten mit schwarzer Lackfarbe besprüht

Der Vorfall geschah laut Polizei zwischen 5. und 6. November: Unbekannte besprühten in der Krottendorfer Straße eine Radarkabine mit schwarzem Lack. Es entstand Schaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Eggenberg unter der Tel. Nr. 059 133/6582 erbeten.