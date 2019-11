Rang zwei für Beach-Asse Ermacora und Pristauz

Nach der 30-Stunden-Rückreise geht es schon am Freitag zum letzten Saisonturnier, einem 4-Stern-Event in Chetumal in Mexiko. „Insgesamt ein gutes Turnier mit starken Spielen nach einer anstrengenden und langen Saison. Die gewonnenen Punkte für die Weltrangliste sind für die Setzung im nächsten Jahr wichtig“, meinte Ermacora.