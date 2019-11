Union Berlin gewinnt Derby nach Böller-Skandal

Der 1. FC Union hat das erste Berliner Derby in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich am Samstagabend mit 1:0 durch. Sebastian Polter erzielte das entscheidende Tor per Foulelfmeter in der 90. Minute. Christopher Trimmel spielte im mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Alten Försterei durch.