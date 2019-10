Ex-Skifahrer mit Kritik am ÖSV: Verband wehrt sich

Dujakovic behauptete auch, seine Ausnahmestellung als Skirennläufer mit Migrationshintergrund habe dem ÖSV nicht gefallen. „Das Medieninteresse um mich und meine Geschichte betreffend war enorm hoch. Ständig wurde ich mit dem Thema Migration in Verbindung gebracht, das dem ÖSV anscheinend etwas missfiel“, so der in den vergangenen Jahren nicht mehr mit Ausnahmeleistungen aufgefallene Junioren-WM-Fünfte von 2015. Der ÖSV betonte, man sei „stets bemüht, all seinen Aktiven ein bestmögliches Umfeld zu bieten und die Entwicklung jedes Einzelnen zu unterstützen.“