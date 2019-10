Danke, Hanke: Wien beendet das Schuldendrama

Jedes Jahr um diese Zeit, so rund um Halloween, war uns früher auch aus finanzieller Sicht zum Gruseln zumute: Renate Brauner präsentierte dann ihr neues Horrorbudget für Wien mit vielen neuen Hunderten Millionen Euro an Schulden. Das hat mit Peter Hanke (SPÖ) ein Ende: 2020 bauen wir sogar das Minus ab. „Ja, wir haben alle Vorkehrungen für ein Nulldefizit getroffen. Keine neuen Schulden im Jahr 2020“, so der Finanzstadtrat.