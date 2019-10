Bei zu viel Wirbel könnten echte Fälle untergehen

„Die Polizei nimmt es sehr ernst, wenn zum Beispiel ein fremder Mann Kinder ansprechen soll. Oft wird dann aber vor allem in sozialen Netzwerken viel zu viel Wirbel gemacht“, erklärt Rechner. Hysterische Facebook-Postings sind bei der Polizei nicht gerne gesehen und entsprechen oft einfach nicht der Wahrheit: „Wenn das Kind etwas in diese Richtung erzählt, aufmerksam zuhören und die Polizei kontaktieren. Aber bitte nicht sofort im Netz verbreiten – das ist ,Angstmacherei’. Es gibt Einzelfälle, aber oft handelt es sich nur um Missverständnisse“, so die Polizistin.