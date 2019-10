„Jetzt reden wieder alle über den Marcel“

Warten auf Revanche

„Zu ungeduldig, zu inkonsequent“, ging der Kämpfer (schon drei Kreuzbandrisse) hart mit sich ins Gericht. „Wir sind besser, als wir dastehen. Leider können wir das aber erst wieder in mehr als einem Monat beweisen.“ Da steht am 8. Dezember der nächste Riesentorlauf in Beaver Creek an.