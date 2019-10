FPÖ:„Sicherheitsverwahrung für extrem Gefährliche“

ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer schlug indes in einer Aussendung vor, auffällige Asylwerber in eigenen „Sonderversorgungsquartieren“ unterzubringen. Das beinhalte „keine Ausgangssperre“, wurde seitens der Volkspartei betont. Vielmehr solle es in diesen Quartieren „spezielle polizeiliche Überprüfungen geben“, etwa in Form eines wöchentlichen „Sicherheitsdialogs mit auffälligen Asylwerbern“.