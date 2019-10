„Dark Fate“: So gut ist der neue „Terminator“

„He is back“ war gestern, jetzt heißt es: „She is back.“ Mit „Terminator: Dark Fate“ erfährt die legendäre Actionreihe, die Arnold Schwarzenegger einst zum Weltstar machte, eine ziemlich bombastische Fortsetzung. Allen voran darf US-Schauspielerin Linda Hamilton wieder in die ikonische Rolle der Sarah Connor schlüpfen. An der Seite von Arnie kämpft sie wieder gegen Maschinen. Anlässlich des Kinostarts gibt es coole Preise zu gewinnen - siehe weiter unten!