Tod und Sterben heraus aus der Verdrängung und in die Mitte des Lebens zu holen, als Teil des Lebens zu betrachten und Sterbende und Trauernde nicht der Einsamkeit zu überlassen – das ist Anliegen der Hospizbewegung. Sie nimmt auch Kinder in den Blick. Zum Beispiel im Projekt „Hospiz macht Schule“ der Diakonie in Kärnten. „Es ist wichtig, über das Leben, über das Sterben, über den Tod auch mit den jungen Menschen zu reden“, ist Friedrich Kopsche überzeugt. Er ist seit vielen Jahren als ehrenamtlicher Hospizbegleiter im Einsatz und spricht in Workshops mit Schülern und Schülerinnen von der Volksschule bis zur Oberstufe über Fragen wie: Welche Abschieds-, Verlust- oder Todeserfahrungen habe ich gemacht? Wie bin ich damit umgegangen? Was hat mir geholfen?