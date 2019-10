Berrettini kann sich in Wien Top-10-Traum erfüllen

„Ich versuche, jeden Moment und jedes Match zu genießen. Ich muss mich weiter und weiter pushen, um große Ergebnisse und Ziele zu erreichen. Aber klar, davon habe ich immer geträumt, als ich jünger war.“ Bei den US Open feierte der Wahl-Monegasse mit dem Einzug ins Halbfinale seinen bisher größten Erfolg, und das hat er mit seinem nächsten Gegner gemeinsam. Grigor Dimitrow qualifizierte sich mit einem 6:3, 7:5 gegen den bosnischen Qualifikanten Damir Dzumhur für dieses interessante Achtelfinal-Duell. „Ich habe gegen ihn in Monte Carlo gespielt und verloren“, erinnerte sich Berrettini. „Er kennt mich sehr gut, das könnte hart werden.“ Dimitrow hat mit seinem nächsten Gegner gemeinsam, dass er auch im Fürstentum beheimatet ist. Mit seiner Saison ist er aber trotz des Halbfinales in New York nicht zufrieden. Dass er auf Weltranglisten-Platz 29 steht, verdankt der 28-Jährige seinem Major-Abschneiden. Zwar gab es da noch ein Auftaktout in Wimbledon, aber ein Achtelfinale in Australien und immerhin Runde 3 in Paris. „Ich wollte mehr heuer, aber jetzt versuche ich, die Saison stark abzuschließen.“