Johnson kämpft um Zustimmung zu Brexit-Abkommen

Halbherzige Lösung der Irland-Frage

Die Irland-Debatte wurde nur so weit gelöst, dass Nordirland zwar Teil des Wirtschaftsraums des Vereinigten Königreichs bleibt, aber dennoch viele EU-Regularien beibehält. Und am Ende ist es einfach so, dass die Entscheidung über Grenzkontrollen oder Ähnliches nicht mehr in London, Brüssel oder Dublin getroffen wird, sondern vom nordirischen Parlament in Belfast. So versucht sich Johnson aus der Affäre zu ziehen.