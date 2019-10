Sozialistische Jugend sorgt für „Blutbad“ in Wien

„Das Sterben in Nordsyrien muss aufhören“, so die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend und künftige Nationalratsabgeordnete Julia Herr: „Uns geht es darum, dass keine Waffenlieferungen in die Türkei aus ganz Europa mehr möglich sind. Es braucht ein Embargo, wenn wir wirklich wollen, dass unschuldige Menschen in Nordsyrien nicht mehr durch europäische Waffen sterben müssen.“