Rapid-Youngster mit Top-Freistoß im „Messi-Stil“

Demir wusste in seiner bisherigen Karriere eindrucksvoll zu überzeugen. Anfang des Jahres wurde er beim renomierten Nachwuchs-Hallenbewerb im deutschen Sindelfingen zum Spieler des Turniers ausgezeichnet. Noch in der gleichen Saison feierte er in der Regionalliga Ost für die zweite Mannschaft von Rapid sein Debüt. Mittlerweile hält er bei sechs Einsätzen und einem Tor.