Jetzt spricht Vereinigungskirche zu Ruinerwold

„Während wir bestätigen können, dass eines der Opfer, Herr Gerrit-Jan D., Mitte der 80er-Jahre kurz Mitglied unserer Bewegung war, ist bekannt, dass er an psychischen Problemen litt und 1987 unsere Organisation verlassen hat“, heißt es in einer Aussendung der „Family Federation for World Peace and Unification“, die auch als Moon-Bewegung bekannt ist.