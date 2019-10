Diese Herbstfrüchte sind für Vierbeiner gefährlich

In der goldenen Jahreszeit - so wird der Herbst auch gerne genannt - fallen nicht nur Blätter von den Bäumen, sondern auch Kastanien und Nüsse. Die laden Vierbeiner bei einem Spaziergang natürlich zum Spielen und zum Fressen ein. Doch obwohl wir zum Beispiel Esskastanien oder Maroni am Weihnachtsmarkt gerne vertilgen, ist hier Vorsicht geboten. Die in Östereich sehr verbreitete, nicht essbare Rosskastanie enthält giftige Stoffe, die vor allem für Vierbeiner eine Gefahr darstellen.