Foda: „DANN verstehe ich die Welt nicht mehr …“

Die zweite EM-Teilnahme in Folge ist für Österreichs Fußball-Nationalteam zum Greifen nahe! Ein Punkt aus den beiden abschließenden Gruppe-G-Spielen im November gegen Nordmazedonien und Lettland reicht der ÖFB-Auswahl zum Glück. „Die Ausgangsposition ist besser, viel besser“, sagte Teamchef Franco Foda nach dem 1:0 in Slowenien. „Aber den Sack müssen wir noch zumachen.“ Am besten bereits am 16. November zu Hause gegen Nordmazedonien. „Wenn in diesem entscheidenden Spiel das Stadion nicht voll ist, verstehe ich die Welt nicht mehr“, erklärte Foda.