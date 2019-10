Erstmals seit 29 Jahren: Nordkorea gegen Südkorea

Die Nationalmannschaft Südkoreas um ihren Superstar Son Heung-min von Tottenham Hotspur war am Sonntag zunächst nach Peking gereist, um von dort aus weiter nach Pjöngjang zu fliegen. Nach je zwei Siegen in zwei Spielen führen derzeit beide koreanische Mannschaften die Tabelle in der Gruppe H vor den Teams aus Turkmenistan, dem Libanon und Sri Lanka an. Die Erstplatzierten der acht Asiengruppen sowie die vier besten Zweiten qualifizieren sich für die nächste Runde.