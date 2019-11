Bringen Abnehmshakes den gewünschten Erfolg?

Ein Diät-Shake kann eine oder mehrere Mahlzeiten ersetzen. Der Vorteil dieser Shakes ist, dass sie besonders reich an Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen, dafür arm an Fett, sowie arm an Kohlenhydraten sind. Eine optimale Versorgung durch Proteine und Mineralstoffe ist also gewährleistet. Das sorgt dafür, dass der Glukosespeicher des Körpers vollständig geleert wird und der Körper auf die Fettdepots zurückgreift. Außerdem hat ein Abnehmshake deutlich weniger Kalorien als eine normale Mahlzeit, dadurch nimmt man insgesamt weniger Kalorien zu sich. Ein rascher Abnehmerfolg ohne Mangelerscheinungen ist somit garantiert.