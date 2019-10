Schwer verletzte Frau einfach auf Straße abgelegt

Schwere Kopfverletzungen, Lebensgefahr gebannt

Die Kopfverletzungen der Frau stellten sich als sehr schwer heraus. „Zunächst hatte sich die Frau in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden, mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr“, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitagnachmittag.