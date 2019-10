Ex-Rapidler Stangl vor Heimkehr in Bundesliga?

Neben der Akte Stangl gibt es noch weitere Neuigkeiten in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Wie der Verein bekannt gab, wurde Eigengewächs Christoph Messerer langfristig an den Verein gebunden: „Der spusu SKN St. Pölten darf seine nächste Vertragsverlängerung bekannt geben: Der Verein verlängerte das Arbeitspapier von Eigenbauspieler Christoph Messerer, der gegen den LASK sein erstes Bundesligaspiel absolvierte, bis Sommer 2021 plus Option“, heißt es in einer Aussendung des SKN.