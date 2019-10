25 Stunden ohne Essen! Feiertag schwächt Israel

Wegen des Feiertags erfolgte die Anreise des israelischen Teams nach Wien bereits am (heutigen) Montag. Tags darauf wird am späteren Vormittag trainiert, die nächste und gleichzeitig letzte Einheit vor dem Match steigt dann am Mittwochabend. Gläubige Juden nehmen vom Sonnenuntergang am Vortag des Jom Kippur bis zum Einbruch der Nacht am folgenden Tag weder flüssige noch feste Nahrung zu sich. Das heißt, dass israelische Teamspieler, die sich an diese Vorgabe halten, ab Dienstagabend für etwas mehr als 25 Stunden weder essen noch trinken.