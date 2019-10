Viererbande zog großen Drogenring auf

Durch kriminalpolizeiliche Erhebungen konnten Anfang Juni 2019 beim Einfamilienhaus des 36-Jährigen drei in Betrieb befindliche Indooranlagen aufgefunden und 1,2 Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Speed, zehn Gramm Kokain sowie ein Bargeldbetrag in der Höhe von 10.835 Euro sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.