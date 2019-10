Wallner: Kürzungen bei Integrationsverweigerung

Wallner: „Aufnahme neuer Schulden nicht ausgeschlossen“

Wallner hatte kürzlich erklärt, die Aufnahme neuer Schulden - bisher in Vorarlberg ein No-Go - sei angesichts anstehender Infrastrukturprojekte und eines erwarteten Rückgangs bei den Ertraganteilen nicht ausgeschlossen. Staudinger hielt fest, das Land stehe bisher gut da, allerdings auf Kosten der Gemeinden. Für die Finanzierung öffentlicher Infrastrukturprojekte stellte er die Idee einer „Vorarlberg-Anleihe“ in den Raum, was Rauch als „Klimaanleihe“ für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Photovoltaik für eine „hervorragende Idee“ hielt. Scheffknecht zeigte sich besorgt, dass das Land „ständig sein Konto überzieht“. Das Geld müsse in der Verwaltung eingespart und in Bildung investiert werden. Bitschi brachte mit der FPÖ-Idee „Familiengeld“ stärkere Investitionen in diesem Bereich ins Spiel.