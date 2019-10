Erster Film über Höhlendrama feierte Premiere

Auch Netflix-Serie mit geretteten Kindern in Arbeit

Der Film kommt am 28. November in Thailand in die Kinos, weitere Länder sollen folgen. „The Cave“ konzentriert sich eher auf die Rettungsmaßnahmen als auf die eingeschlossenen zwölf Kinder und ihren Trainer. Diese haben einen Vertrag über eine Netflix-Serie geschlossen, die in Arbeit ist.