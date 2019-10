Gutes Herz: ÖBB stoppten Züge für Zwölfjährigen

Kurz in Panik geraten war der zwölfjährige Gustavo, als er bemerkte, dass er sich im falschen Zug befand. Er wollte abends zu seinen Großeltern nach Marchtrenk fahren, der Railjet hielt dort aber nicht an. Sofort rief er seinen Opa an, dieser versprach, ihn zur Not in Salzburg abzuholen. Doch dem guten Herz eines Schaffners hat es die Familie zu verdanken, dass er doch noch wohlauf nach Marchtrenk gebracht wurde.